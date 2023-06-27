لليوم الثلاثاء.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار