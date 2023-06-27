اقتصادي يؤشر ملاحظات على توزيع الدرجات الخاصة في موازنة 2023

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز:أولا: عدد الدرجات الخاصة من الدرجة العليا أ = 770عدد الدرجات الخاصة في كردستان من الدرجة أ = 329نسبة الدرجات العليا أ في كردستان الى اجمالي تلك الدرجات في العراق = 43%، مع ان عدد موظفي كردستان = 658 الف وبنسبة 16% من اجمالي عدد الموظفين في العراق.ثانيا: وزارة الخارجية هي الأكبر في الدرجات أ بعدد 118 درجة وبنسبة 15% من اجمالي تلك الدرجات في العراق مع ان عدد موظفيها 3778 موظف أي ان 15% من موظفيها هم من الدرجة أ.ثالثا: وزارة التربية هي الأكبر بين الوزارات من ناحية عدد الموظفين الذين يصل عددهم الى نحو 964 الف موظف وبنسبة 23.6% من اجمالي عدد الموظفين في العراق في حين يبلغ عدد الدرجات من الفئة أ فيها 6 درجات فقط.