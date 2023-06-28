بيانات أمريكا تتسبب بارتفاع أسعار النفط.. برنت فوق الـ72 دولاراً

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.22 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.94 دولارا للبرميل.انخفض كلا العقدين بنحو 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.وأفادت مصادر بالسوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.يأتي ذلك بعد أن أدت مواجهة بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى مخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط.