النفط يتخلى عن مكاسبه بفعل مخاوف رفع الفائدة وتباطؤ الطلب

وانخفضت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من 15 بالمئة هذا العام إذ أثر ارتفاع أسعار الفائدة على شهية المستثمرين، في حين تعثر التعافي الاقتصادي في الصين بعد استهلاك أقل من المتوقع على مدى عدة شهور وبيانات أخرى.وبحلول الساعة 1154 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 72.34 دولار للبرميل. بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 67.68 دولار للبرميل.وقال أولي هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع في بنك ساكسو "ساعدت تخفيضات أوبك في منع تراجع أكبر... بشكل عام، يعاني قطاع السلع الأولية مثل النفط الخام من مخاطر التعثر وسط المخاوف حيال النمو في الصين وبيانات أمريكية قوية تشير إلى رفع أسعار الفائدة".وارتفع النفط في وقت سابق من الجلسة بدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية نحو 2.4 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة تقرير الإمدادات الرسمي في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس الثلاثاء إن التضخم المرتفع سيتطلب أن يتجنب البنك إعلان إنهاء رفع أسعار الفائدة.ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين شح الإمدادات بالسوق في النصف الثاني من عام 2023 لأسباب من بينها استمرار أوبك+ في خفض الإنتاج وكذلك خفض السعودية الطوعي في شهر يوليو تموز.