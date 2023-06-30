الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1915.80 دولار للأونصة.واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.ورسمت بيانات صدرت خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أميركي متين وهو ما هدأ بعض المخاوف من ركود وشيك لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأميركي تشديد السياسة النقدية.ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وأشار جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، في اجتماع في مدريد، الخميس، إلى أن من المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.ويتجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع إذ خسر 3.1 بالمئة حتى الآن.وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1239 دولارا.