انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.34 بالمئة إلى 76.69 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 بالمئة عند التسوية في اليوم السابق.كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.13 بالمئة إلى 71.70 دولار للبرميل، بعد أن أغلق الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أميركية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية، لوكالة رويترز: "إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط"، مضيفا أن هبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضا.وأضاف "مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين".وتراجعت مخزونات الخام الأميركية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، الخميس.قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الأربعاء إن التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل "كل ما يلزم" لدعم السوق.