"بيتروناس " على وشك الانسحاب من حقل الغراف النفطي بذي قار.. ما الأسباب؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "العراق تلقى اشعارا من الشركة الماليزية بيتروناس المشغل الرئيس في حقل الغراف في ذي قار الذي ينتج 155 الف برميل يوميا العراق بأنها تريد بيع حصتها البالغة ٤٥٪؜ الى شركة بيرتامينا الاندونيسية التي تمتلك 30% من حصص الحقل بسبب تأخر السداد وهوامش".وبشأن أسباب الانسحاب أوضح الخبير الاقتصادي ان "بتروناس لديها فواتير كبيرة ومتأخرة تأخرت الحكومة العراقية في دفعها"، معتبرا ان "هذا الفعل أحدث مؤشر على أن شركات النفط العالمية غير راضية عن مناخ الاستثمار العراقي".وبين المرسومي أن "بتروناس لديها مشاريع أخرى خارج العراق بهوامش ربح أكبر مقارنة بمشاريعها الحالية"، موضحا ان "اجر الربح الذي تتقاضاه بتروناس يبلغ 1.49 دولار عن كل برميل نفط خام ينتج من حقل الغراف".