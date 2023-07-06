المعارضة السعودية تشعل مواقع التواصل بشأن حقل الدرة.. هذا ما قالته عن إيران

بعد صمت ٢٤ ساعة وبعد البدء الإيراني بالحفر والتنقيب، السعودية تدعو إيران للتفاوض! يعني حتى مافيه دعوة لإيقاف الأعمال لا تعالوا نتفاوض!
أجمل مافي الرد المهزوم أنه مكذب للوطنجية الذين جحدوا الحقل وجعلوه كويتيا خالصا خلال آخر ٢٤ ساعة 😂 https://t.co/LeZ3QEopHV pic.twitter.com/uqmicxpLaP
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 4, 2023
بعد صمت ٢٤ ساعة وبعد البدء الإيراني بالحفر والتنقيب، السعودية تدعو إيران للتفاوض! يعني حتى مافيه دعوة لإيقاف الأعمال لا تعالوا نتفاوض!
أجمل مافي الرد المهزوم أنه مكذب للوطنجية الذين جحدوا الحقل وجعلوه كويتيا خالصا خلال آخر ٢٤ ساعة 😂 https://t.co/LeZ3QEopHV pic.twitter.com/uqmicxpLaP
مصدر مطلع في #وزارة_الخارجية لـ "واس": ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.https://t.co/FFHGhTZROD#واس_عام pic.twitter.com/HOXV5cEUTS
— واس العام (@SPAregions) July 4, 2023
مصدر مطلع في #وزارة_الخارجية لـ "واس": ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.https://t.co/FFHGhTZROD#واس_عام pic.twitter.com/HOXV5cEUTS
١- السعودية والكويت فقط تملكان حقل الدرة
٢- أعلنت إيران أنه لا يوجد حقل مشترك مع السعودية لم يحدد لحد الآن .
٣- لم تبدأ ايران بالتنقيب
٤- التفاوض لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة وليس للحقل .
٥- تصريح محسن مهر لا يختلف عن تصريحاتك حول بيغاسوس😅
—
إلى متى وأنا اعلمك يا عمر 🌷 https://t.co/lT4qAy4CXV pic.twitter.com/dU0mkDN0Hb
— حسين الغاوي (@halgawi) July 5, 2023
١- السعودية والكويت فقط تملكان حقل الدرة
٢- أعلنت إيران أنه لا يوجد حقل مشترك مع السعودية لم يحدد لحد الآن .
٣- لم تبدأ ايران بالتنقيب
٤- التفاوض لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة وليس للحقل .
٥- تصريح محسن مهر لا يختلف عن تصريحاتك حول بيغاسوس😅
—
إلى متى وأنا اعلمك يا عمر 🌷 https://t.co/lT4qAy4CXV pic.twitter.com/dU0mkDN0Hb
يعني البيان يقولك السعودية والكويت لهم كامل الحقوق السيادية في الحقل ولسا قاعد تصيح؟؟
— RAKAN🇸🇦 (@1993Raka) July 4, 2023
يعني البيان يقولك السعودية والكويت لهم كامل الحقوق السيادية في الحقل ولسا قاعد تصيح؟؟
شنو هالتنقيب والحفر اللي يبدأ خلال ٢٤ ساعة .. المملكة كانت دائما تعرف ماتفعل وماتريد وفي اي وقت ..
— M alshammri (@weenk2021) July 4, 2023
شنو هالتنقيب والحفر اللي يبدأ خلال ٢٤ ساعة .. المملكة كانت دائما تعرف ماتفعل وماتريد وفي اي وقت ..