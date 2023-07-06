المعارضة السعودية تشعل مواقع التواصل بشأن حقل الدرة.. هذا ما قالته عن إيران

السومرية نيوز – دوليات



أثار المعارض السعودي المقيم في الخارج، عمر بن عبدالعزيز تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهاجمته بيان المملكة حول حقل الدرة مع الكويت والذي صدر على لسان مصدر بوزارة الخارجية السعودية.



بعد صمت ٢٤ ساعة وبعد البدء الإيراني بالحفر والتنقيب، السعودية تدعو إيران للتفاوض! يعني حتى مافيه دعوة لإيقاف الأعمال لا تعالوا نتفاوض!



أجمل مافي الرد المهزوم أنه مكذب للوطنجية الذين جحدوا الحقل وجعلوه كويتيا خالصا خلال آخر ٢٤ ساعة 😂 https://t.co/LeZ3QEopHV pic.twitter.com/uqmicxpLaP — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 4, 2023

مصدر مطلع في #وزارة_الخارجية لـ "واس": ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.https://t.co/FFHGhTZROD#واس_عام pic.twitter.com/HOXV5cEUTS — واس العام (@SPAregions) July 4, 2023

وقال عمر بن عبدالعزيز في تغريدته: "بعد صمت 24 ساعة وبعد البدء الإيراني بالحفر والتنقيب، السعودية تدعو إيران للتفاوض! يعني حتى ما فيه دعوة لإيقاف الأعمال لا تعالوا نتفاوض! أجمل ما في الرد المهزوم أنه مكذب للوطنجية الذين جحدوا الحقل وجعلوه كويتيا خالصا خلال آخر 24 ساعة".

١- السعودية والكويت فقط تملكان حقل الدرة

٢- أعلنت إيران أنه لا يوجد حقل مشترك مع السعودية لم يحدد لحد الآن .

٣- لم تبدأ ايران بالتنقيب

٤- التفاوض لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة وليس للحقل .

٥- تصريح محسن مهر لا يختلف عن تصريحاتك حول بيغاسوس😅

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إلى متى وأنا اعلمك يا عمر 🌷 https://t.co/lT4qAy4CXV pic.twitter.com/dU0mkDN0Hb — حسين الغاوي (@halgawi) July 5, 2023

بعد صمت ٢٤ ساعة وبعد البدء الإيراني بالحفر والتنقيب، السعودية تدعو إيران للتفاوض! يعني حتى مافيه دعوة لإيقاف الأعمال لا تعالوا نتفاوض!



أجمل مافي الرد المهزوم أنه مكذب للوطنجية الذين جحدوا الحقل وجعلوه كويتيا خالصا خلال آخر ٢٤ ساعة 😂 https://t.co/LeZ3QEopHV pic.twitter.com/uqmicxpLaP — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 4, 2023

ورد الإعلامي السعودي، حسن الغاوي بـ5 نقاط بتغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: "1- السعودية والكويت فقط تملكان حقل الدرة.. 2- أعلنت إيران أنه لا يوجد حقل مشترك مع السعودية لم يحدد لحد الآن.. 3- لم تبدأ ايران بالتنقيب.. 4- التفاوض لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة وليس للحقل.. 5- تصريح محسن مهر لا يختلف عن تصريحاتك حول بيغاسوس".

يعني البيان يقولك السعودية والكويت لهم كامل الحقوق السيادية في الحقل ولسا قاعد تصيح؟؟ — RAKAN🇸🇦 (@1993Raka) July 4, 2023





وجاء بنص البيان السعودي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة". وجاء بنص البيان السعودي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".