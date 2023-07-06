انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية

وقالت الإدارة أن "مخزونات النفط الخام انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 452.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضها مليون برميل في استطلاع أجرته وكالة رويترز".واضافت ان "مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 400 ألف برميل الأسبوع الذي انتهى في 30 حزيران".واوضحت الإدارة أن "استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 224 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع".وأظهرت بيانات الإدارة أن "مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بواقع مليون برميل إلى 113.4 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 300 ألف برميل".وقالت الإدارة إن "صافي واردات الخام الأميركية ارتفع 1.9 مليون برميل يوميا".