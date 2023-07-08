العراق يحتاج إلى 40 مليون لتر بنزين يومياً في 2035.. ماذا عن استهلاكه الحالي؟

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، إنَّ "الكمية تتوزع ما بين وقود خام وزيت وقود وزيت غاز"، مشيراً إلى أنَّ "التحول نحو الطاقة النظيفة يوفر على العراق حرق هذه الكميات".وأضاف الطوكي أنَّ "منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لا يقتصر حسابها على الكميات المصدرة فحسب، وإنما حتى النفط المستخدم في إنتاج الكهرباء والتعبئة والاستهلاك الداخلي للدول بضمنها العراق".ولفت إلى أنَّ "دخول السيارات إلى البلاد تعدى النمو الطبيعي وهذا ما أثر في سد الحاجة للاستهلاك اليومي"، مشيراً إلى أنَّ العراق "سيحتاج إلى 40 مليون لتر بنزين يومياً بحلول العام 2035، بعد أن بلغ استهلاكه حتى الآن 28 مليون لتر يومياً من البنزين ما يتطلب إنشاء وتطوير العديد من المصافي لسد الحاجة الحالية والمستقبلية"، وفقا للصحيفة الرسمية.