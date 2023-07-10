اقتصادي: العراق عاشر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي.. ولكن!



كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن موقع العراق عالمياً، من حيث إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز/ إن "العراق هو عاشر أكبر دولة عربية منتجة للغاز الطبيعي بنحو 9.4 مليار متر مكعب عام 2022 وهو يحرق بقدرها ويستورد مثلها مع أنه العاشر عالميا من حيث ما يمتلكه من الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي!!!".