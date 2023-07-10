مختص يُشخّص تداعيات توقف تصدير النفط من كردستان

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تداعيات توقف تصدير النفط من كردستان"، تتمثل بخسارة العراق المالية لعدة مليارات من الدولارات من جراء توقف صادرات نحو 470 الف برميل من حقول نفط كردستان وكركوك".وأضاف أن "من ضمن التداعيات، تقييد هيمنة حكومة إقليم كردستان على النفط المنتج في كردستان العراق".وأشار المرسومي، الى ان "حكومة إقليم كردستان تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط وقد تأثر اقتصادها بشدة بسبب عدم القدرة على بيع نفطها منذ مارس 2023 ، خسرت حكومة إقليم كردستان وفقًا للتقديرات أكثر من 2.2 مليار دولار ، مما جعلها غير قادرة على سداد الديون المستحقة".ولفت الى ان "انخفاض قيمة اسهم شركات النفط الأجنبية العاملة في اقليم كوردستان بنسبة 50٪ لان استثمار الشركات في صناعة النفط في إقليم كردستان الذي يبلغ 20 مليار دولار هو الآن على وشك الانهيار ".وتابع الخبير الاقتصادي، "حسب المعلومات الميدانية، فإن معظم الشركات النفطية العاملة في مجال الإنتاج والخدمات الأجنبية والمحلية أرسلت 50 إلى 75% من موظفيها إلى المنازل بشكل مؤقت و خفضت بعض شركات النفط رواتب موظفيها بشكل كبير".