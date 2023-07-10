الليرة السورية تسجل تدهوراً قياسياً أمام الدولار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بسبب الكهرباء.. مواطن يعيش "تحت الماء" في الموصل (صورة)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461186-638245882386462179.jpg
الليرة السورية تسجل تدهوراً قياسياً أمام الدولار
اقتصاد
2023-07-10 | 08:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,848 مشاهدة
سجلت الليرة السورية، الاثنين، تدهوراً قياسياً جديداً لتلامس عتبة عشرة آلاف مقابل الدولار.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011 أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ الاثنين 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 6532 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 99 في المئة في السوق السوداء.
لكن التدهور الجديد تزامن مع استئناف غالبية الدول العربية بعد طول انقطاع علاقتها مع دمشق، التي تتطلع إلى دور عربي في مرحلة إعادة الإعمار فيما تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية خانقة.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حالات اغماء وبكاء شديد.. أسئلة الكيمياء تُثير حفيظة طلبة السادس الاحيائي (فيديوهات)
محليات
33.23%
04:24 | 2023-07-10
حالات اغماء وبكاء شديد.. أسئلة الكيمياء تُثير حفيظة طلبة السادس الاحيائي (فيديوهات)
04:24 | 2023-07-10
وفاة فنان عراقي في كندا
فن وثقافة
28.06%
05:05 | 2023-07-09
وفاة فنان عراقي في كندا
05:05 | 2023-07-09
الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة
خاص السومرية
22.72%
13:35 | 2023-07-08
الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة
13:35 | 2023-07-08
اندلاع حريق داخل مطعم في بغداد
محليات
15.99%
16:48 | 2023-07-08
اندلاع حريق داخل مطعم في بغداد
16:48 | 2023-07-08
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التدخين وانتشار بدائله - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-10
Morning Live
التدخين وانتشار بدائله - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-10
ناس وناس
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ٥٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-10
ناس وناس
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ٥٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-10
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-09
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التدخين وانتشار بدائله - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-10
Morning Live
التدخين وانتشار بدائله - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-10
ناس وناس
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ٥٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-10
ناس وناس
بغداد.. قضاء المحمودية - الحلقة ٥٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-10
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-09
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيعود الصدريون الى الساحة السياسية عبر مجالس المحافظات؟
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.