أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

في بغداد:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينارا عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 149,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار