ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار بالأسواق العالمية

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأونصة.وقال كبير محللي السوق في "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن الذهب تلقى دعما من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، "لكن يبدو أن‭ ‬المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء".واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 95% أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو/تموز إلى نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5% مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري في يونيو/ حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.27 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 931.40 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1247.28 دولار للأونصة.