ساويرس يكشف عن "مشروع عملاق" في بغداد

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن مشروع عملاق فى بغداد بعد لقاء جمعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.



وقال ساويرس في حسابه في "تويتر"، "لقاء أخوي مثمر لمشروع عملاق فى بغداد.. إن شاء الله".



وأضاف ساويرس: "مع تمنياتي لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي".