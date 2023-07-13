أسعار النفط تُحلق في التعاملات الآسيوية المُبكرة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 75.79 دولار، وفقا لـ"رويترز".أظهرت بيانات أميركية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو/ حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.