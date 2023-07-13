أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الخميس 13 تموز/ يوليو 2023.





سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



في الشمال:



سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار



في الجنوب:



سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار















في بغداد:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار