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توقعات اقتصادية بارتفاع كميات النفط الاسود المصدرة بـ2023.. ما تأثيرها على الكهرباء؟
اقتصاد
2023-07-13 | 07:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,530 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
توقع خبراء اقتصاد، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو 2023، بارتفاع كميات النفط الاسود المصدرة في عام 2023 الى أكثر من 10 ملايين طن.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الكميات التي صدرها العراق من النفط الاسود عام 2022 بلغت أكثر من 7.627 مليون طن عام 2022 وبقية اجمالية بلغت 4 مليارات دولار".
وأضاف، "من المتوقع ان ترتفع كميات النفط الاسود المصدرة في عام 2023 الى أكثر من 10 ملايين طن بعد تشغيل مصفى كربلاء ومصفى القيارة مما سيسهل عملية المقايضة بين النفط الاسود العراقي والغاز الإيراني".
ووقع العراق وإيران، الثلاثاء، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن العراق وقّع اتفاقاً مع إيران يقايض بموجبه نفطه الخام بالغاز الإيراني، وذلك لإنهاء مشكلة متكررة تتعلق بتأخُّر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأمريكية لحدوث ذلك.
يأتي هذا فيما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.
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