أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 147,500 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار