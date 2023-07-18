أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت لأكثر من 78 دولاراً

وارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل، وانخفض الخامان أكثر من 1.5% أمس الاثنين.ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في آب، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ كانون الأول 2022.