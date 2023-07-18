الصادرات النفطية العراقية الى امريكا ترتفع في 2023.. تعرف على الكمية والأسباب

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الصادرات النفطية العراقية الى الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت من 241 ألف برميل يوميا في الثلث الأول من عام 2022 الى 383 ألف برميل يوميا في الثلث الأول من عام 2023 بسبب إعادة التوزيع الجغرافي للصادرات النفطية العراقية التي فقدت جزءا من حصتها في السوق الهندية لمصلحة روسيا التي أصبحت المصدر الأول للهند نتيجة للخصومات السعرية الكبيرة على أسعار خام الاورال الروسي مزيحة العراق الى المرتبة الثانية".ويصدر العراق ما يقارب من 11% من صادراته النفطية لأمريكا، كما يعد العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط الى أمريكا في اوبك بعد السعودية كما انه يعد ضمن اهم عشر دول مصدرة للنفط الى أمريكا، بحسب المرسومي.