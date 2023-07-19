احتياطيات النفط العالمية ترتفع.. العراق في المرتبة الرابعة بـ 145.019 مليار برميل

وأظهرت النشرة الإحصائية السنوية، الصادرة حديثًا عن منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، نمو احتياطيات النفط في الشرق الأوسط بنسبة 0.2%، لتصل إلى 871.61 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ869.61 مليار برميل في عام 2021.وجاءت السعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت ضمن قائمة أكبر 10 دول مستحوذة على احتياطيات النفط العالمية بعد فنزويلا صاحبة المركز الأول منذ سنوات.بلغت حصة دول الشرق الأوسط من احتياطيات النفط العالمية أكثر من 55.7% عام 2022، بقيادة الـ5 الكبار في المنطقة، السعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت.بينما بلغت حصة دول أوبك الـ13 نحو 79.5% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية المؤكدة خلال عام 2022، بانخفاض طفيف عن بيانات عام 2021 الذي كانت تستحوذ فيه على 80.3% من الاحتياطيات العالمية.وارتفعت احتياطات النفط المؤكدة لدول أوبك بنسبة 0.1% إلى 1.243 تريليون برميل عام 2022، مقارنة بـ1.241 تريليون برميل عام 2021.بينما زادت احتياطيات النفط المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 20.6% خلال العام الماضي، لتسجل 78.83 مليار برميل مقارنة بـ65.37 مليار برميل عام 2021.وكشفت بيانات تفصيلية عن احتياطيات النفط العالمية زيادة احتياطيات دول الأميركتين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 26.9% خلال عام 2022.وارتفعت احتياطيات هذه الدول -كندا والمكسيك والولايات المتحدة وتشيلي- إلى 65.6 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ51.77 مليار برميل عام 2021.بينما انخفضت احتياطيات الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 4.4% إلى 11.25 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ11.77 مليار برميل عام 2021.أمّا دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، فقد ارتفعت احتياطياتها المؤكدة بنسبة 3.1% إلى 1.89 مليار برميل خلال عام 2022، مقارنة بـ1.83 مليار برميل عام 2021.وتعدّ الدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة من أبرز الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تعدّ أستراليا من أبرز الأعضاء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لتصنيف بيانات منظمة أوبك السنوية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.ارتفعت احتياطيات الصين بنسبة 1.9% إلى 27 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ26.49 مليار برميل عام 2021، بينما انخفضت احتياطيات الهند بنحو 2.7% إلى 4.37 مليار برميل، مقارنة بـ4.48 مليار برميل خلال 2021.أمّا بقية دول آسيا، فقد انخفضت احتياطياتها المؤكدة من النفط بنسبة 2.4% إلى 12.52 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ12.82 مليار برميل عام 2021.بينما زادت احتياطيات النفط في دول أميركا اللاتينية بنسبة 0.5% فقط إلى 331.26 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ329.48 مليار برميل عام 2021.أمّا أفريقيا، فقد استقرت احتياطياتها من النفط عند 119 مليار برميل عام 2022، دون تغيير تقريبًا عن الرقم المسجل عام 2021.قائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات النفط العالمية بنهاية 2022، اعتمادًا على بيانات أوبك، جاءت كالتالي:ما زالت احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا هي الأكبر في العالم، إلّا أنها انخفضت قليلًا إلى 303.22 مليار برميل في عام 2022، مقارنة بـ303.46 مليار برميل عام 2021.وجاءت السعودية في المركز الثاني عالميًا، بحجم احتياطيات مؤكدة بلغ 267.19 مليار برميل في عام 2022، وهو الرقم نفسه المسجل في عام 2021 دون تغيير.بينما جاءت إيران في المركز الثالث عالميًا، بحجم احتياطيات مؤكدة بلغ 208.6 مليار برميل في عام 2022، دون تغيير عن بيانات عام 2021، كمابينما ارتفعت احتياطيات النفط في الإمارات صاحبة المركز الخامس عالميًا بمقدار ملياري برميل، لتسجل 113 مليار برميل خلال العام الماضي، مقارنة بـ111 مليار برميل في 2021، وفقًا لتقرير أوبك.أمّا الكويت فقد جاءت في المركز السادس عالميًا، بحجم احتياطيات بلغ 101.5 مليار برميل عام 2022، دون تغيير يُذكر على أساس سنوي، كما استقر احتياطي روسيا من النفط عند 80 مليار برميل، لتأتي في الترتيب السابع.بينما زادت احتياطيات النفط في الولايات المتحدة صاحبة المركز الثامن عالميًا، بنسبة 34.3% إلى 55.251 مليار برميل عام 2022، مقارنة بـ41.151 مليار برميل في عام 2021.أمّا ليبيا فقد حلّت في المركز التاسع عالميًا، باحتياطيات مؤكدة بلغت 48.363 مليار برميل عام 2022، دون تغيير عن بيانات عام 2021.كما جاءت نيجيريا في المركز العاشر عالميًا، باحتياطيات مؤكدة بلغت 36.96 مليار برميل عام 2022، منخفضة عن الرقم المسجل في عام 2021 (37 مليار برميل).يشار إلى أن كندا ليست ضمن أكبر 10 دول مالكة لاحتياطيات النفط العالمية، لأن تصنيف أوبك لا يأخذ في حسبانه الرمال النفطية، التي تمثّل غالبية احتياطيات دولة أميركا الشمالية.