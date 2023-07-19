أسعار برنت تتجاوز 80 دولاراً

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا وبنسبة 0.78 بالمئة إلى 80.19 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس 36 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 76.05 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.على جانب العرض، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية، إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.