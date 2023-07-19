أمريكا تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.

وجاء في تقرير الصحيفة أن "الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران".