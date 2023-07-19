بالاسماء.. أمريكا تفرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً

السومرية نيوز - اقتصاد



نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.

وجاء في تقرير الصحيفة أن "الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران". العقوبات طالت المصارف كالأتية:

*مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل

*مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل

*مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل

*مصرف إيلاف الاسلامي

*مصرف اربيل للاستثمار والتمويل

*المصرف الدولي الاسلامي

*مصرف عبر العراق للاستثمار

*مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

*مصرف الراجح الإسلامي

*مصرف سومر التجاري

*مصرف الثقة الدولي الاسلامي

*مصرف المال الإسلامي

*مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل

*مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل