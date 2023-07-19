أسعار النفط تتراجع عند الاغلاق بعد تحقيق مكاسب بسبب شح المعروض

وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من دولار للبرميل.وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن "المشاركين في السوق استفادوا من ارتفاع الأسعار وجنوا أرباحا".انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 79.46 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 75.35 دولار للبرميل.