أسعار صرف الدولار تلامس الـ 150 ألف دينار في الاسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023.





سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 150,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 150,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 148,000 لكل 100 دولار. في بغداد:سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 150,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 150,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 148,000 لكل 100 دولار.

ويوم أمس، فرضت وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".





كما كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي مؤخراً، ارقام عن مبيعات الدولار في شهر حزيران/يونيو 2023.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "المبيعات الكلية للبنك المركزي العراقي بلغت 4.090 مليار دولار والمبيعات النقدية بلغت 667 مليون دولار"، لافتا الى ان "الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار = 14% وارباح مكاتب وشركات الصيرفة بلغت 93 مليون دولار".