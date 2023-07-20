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البنك المركزي يصدر توضيحًا بشأن العقوبات الامريكية على 14 مصرفًا عراقيًا (وثيقة واسماء)

اقتصاد

2023-07-20 | 06:03
البنك المركزي يصدر توضيحًا بشأن العقوبات الامريكية على 14 مصرفًا عراقيًا (وثيقة واسماء)
7,958 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس 20 تموز/ يوليو 2023، توضيحاً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية، على 14 مصرفاً عراقيا.

وذكر البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، إنّ منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".

وأضاف، إنّ "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي".

وتابع البيان، ان "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد".

وأوضح، إنّ "ما حقّقه البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، وأنّ عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة، علمًا أنّ المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية".

ولفت البيان الى إنّ "ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".

وأكمل البيان، "بغية معالجة هذه الظاهرة، ندعو الحكومة الموقّرة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات".

ويوم أمس فرضت وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".

وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها".

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

العقوبات طالت المصارف كالأتية:
*مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف إيلاف الاسلامي
*مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
*المصرف الدولي الاسلامي
*مصرف عبر العراق للاستثمار
*مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
*مصرف الراجح الإسلامي
*مصرف سومر التجاري
*مصرف الثقة الدولي الاسلامي
*مصرف المال الإسلامي
*مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
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