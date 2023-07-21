ارتفاع الدولار يهوي بالمعدن النفيس

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 12 يوليو/ تموز، بعد الانخفاض المفاجئ في الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.وارتفاع الدولار يؤثر على الذهب لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما يؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على المعدن الأصفر لأنه يزيد عوائد السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته وهو لا يدر عائدا.وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 1,963.19 دولار للأونصة، لكنه يتجه لزيادة 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.29 بالمئة إلى 1,965.15 دولار للأونصة.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.71 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.68 دولار للأونصة، كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1283.10 دولار للأونصة.