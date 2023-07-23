أسعار الصرف ترتفع مجدداً فوق 150 ألف دينار لكل 100 دولار

في بغداد:سعر شراء الدولار 152,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 150,500 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 152,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 150,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 152,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 150,500 لكل 100 دولار