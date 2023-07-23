البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار

وذكر بيان للمركزي، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يؤكد استمراره بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار الامريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ (1320) دينار للدولار".ودعا البنك، وفق البيان، إلى "الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي المقرر أعلاه، ويتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى هذ البنك تعويض المتضرر من فرق السعر".