السوداني يؤكد ضرورة مراجعة "المنظومة التصديرية" وتطويرها

وقال مكتب السوداني في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث سير تنفيذ المشاريع الستراتيجية لوزارة النفط، بحضور وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة".وناقش الاجتماع بحسب البيان "سير العمل في إتمام جولات التراخيص، والخطوات العملية في مشاريع الغاز والطاقة، وتقدم الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات الاقتصادية، وتهيئة الظروف والبيئة المُثلى لتوطين الاستثمار في العراق"، كما استعرض "سبل توسعة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الكبرى، وتعزيز التنمية في القطاع النفطي".وأشار السوداني إلى "أهمية هذه المشاريع التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، مبيناً "ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها"، كما أكد "استمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري، لغرض المتابعة الدقيقة للتقدم في تنفيذ المشاريع، وستعمل الحكومة على تهيئة القرارات المناسبة في مجلس الوزراء، التي من شأنها تيسير استكمال هذه المشاريع".