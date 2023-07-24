صحيفة أمريكية: روسيا حققت انتصاراً كبيراً في سوق النفط العالمية

وكتبت الصحيفة في مقال استند إلى بيانات شركة "أرغوس ميديا": "فازت روسيا بمعركة النفوذ في أسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر تداول نفطها السقف السعري الذي حدده الغرب".وبحسب "أرغوس ميديا" تجاوز سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) مستوى 60 دولارا، للمرة الأولى منذ فرض الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات على إمدادات الذهب الأسود من روسيا.وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولارا للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.