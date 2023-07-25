الرافدين: تمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية بالسعر الرسمي

ودعا المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "زبائنه الراغبين بتغطية العمليات الاستيرادية كافة الى مراجعة فروعه لفتح حساب مصرفي بأسم الشركة وحسب التعليمات السارية بالاضافة الى ارفاق الوثائق المطلوبة للتحويلات الخارجية".ووفقا للبيان فإنه، "من ضمن المعاملات المسموح بها في التحويلات وهي العلاج خارج العراق، دفع الاجور الدراسية، تحويلات عن المعاملات الاصولية لشراء العقارات في الخارج، التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الاجنبية في العراق".وأكد ان "على الزبون تقديم كافة الاوليات المطلوبة بالنسبة لتلك الحوالات".