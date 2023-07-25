الدولار يواصل الارتفاع في البورصات العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 154,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 152,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 152,500 لكل 100 دولار