خام برنت يتجاوز 83 دولاراً للبرميل

تجاوزت، اليوم الثلاثاء، أسعار نفط خام برنت 83 دولارا للبرميل، حيث يعود الارتفاع إلى إجراءات التحفيز التي أعلنتها الصين.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر سبتمبر في بورصة لندن بنسبة 1.03٪ لتصل إلى 83.58 دولار للبرميل.



ووعدت بكين أمس الاثنين، باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء، عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.