أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب لمؤشرات من الفيدرالي

قال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائدا.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1281.70 دولار.