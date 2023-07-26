العراق يتصدر الشرق الأوسط بأعداد المصارف الأهلية والإسلامية واقتصادي يوضح

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "العراق أولا في عدد المصارف الاهلية في الشرق الأوسط"، مشيرا الى ان "العدد الكلي للمصارف في العراق هو 81 مصرفا".وبين الخبير الاقتصادي ان "عدد المصارف الحكومية في العراق هو 7 مصارف"، مضيفا ان "عدد المصارف الاهلية هو 74 مصرفا".ووضح المرسومي ان "نسبة عدد المصارف الاهلية الى العدد الكلي للمصارف في العراق هو 91%".وأضاف ان "هذه النسبة هي الأعلى على مستوى الشرق الاوسط حيث بلغ عدد المصارف في تركيا (43)، ومصر (41)، والسعودية (31)، وإيران (30)، والأردن (26)، والجزائر (20)"، كاشفا ان "عدد المصارف المسجلة في دولة عظمى مثل بريطانيا (54) مصرفا فقط".*المصار الإسلامية في العراقواكد ان "عدد المصارف الإسلامية في العراق هو 29 مصرفا وهذا يعني ان المصارف الإسلامية في العراق تشكل اكثر من ثلث المصارف في العراق"، موضحا ان "المصارف الإسلامية التي طالتها العقوبات الامريكية بلغت اكثر من نصف العدد الكلي للمصارف المتهمة بغسيل الأموال وتهريب الدولار والتي تعد نافذة بيع العملات الاجنبية المصدر الأساس لأرباحها".وفي وقت سبق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.وجاء في تقرير الصحيفة أن "الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران".العقوبات طالت المصارف كالأتية:*مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل*مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل*مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل*مصرف إيلاف الاسلامي*مصرف اربيل للاستثمار والتمويل*المصرف الدولي الاسلامي*مصرف عبر العراق للاستثمار*مصرف الموصل للتنمية والاستثمار*مصرف الراجح الإسلامي*مصرف سومر التجاري*مصرف الثقة الدولي الاسلامي*مصرف المال الإسلامي*مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل*مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل