البنك المركزي يكشف حقيقة سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة.

وقال البنك المركزي في بيان، إن "الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار بسحب رؤوس اموال المصارف الخاصة وايداعها في حساباته غير صحيحة".

وجدد البنك المركزي دعوته إلى وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر والتواصل مع البنك المركزي للحصول على المعلومات الدقيقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر غير رسمية في بث الشائعات والتأثير على عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي".

وأكد البنك المركزي أنه "يعمل جاهدا على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر تقديم الدعم له وتعزيز التنمية الاقتصادية".