ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.. برنت يلامس الـ84 دولاراً

كما أن الوعد بتحفيز اقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، دعم السوق أيضًا.وبحلول 04:11 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا، أو 1.03٪، إلى 83.77 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.71 دولارًا ، بزيادة 93 سنتًا.وتراجعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، تاركًا الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى.ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي اليوم الخميس، وهو ما قد لا يكون نهاية لتشديد السياسة وسط التضخم المستمر.وصعدت أسعار النفط لأربعة أسابيع، مدعومة بعلامات على شح الإمدادات المرتبطة إلى حد كبير بتخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا ، وكذلك تعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.