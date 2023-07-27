تعاملات الخميس.. ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في العراق

سعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 158,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 4000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 156,000 لكل 100 دولار