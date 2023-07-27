اسعار النفط تتجاوز حاجز 84 دولارا لأول مرة منذ ثلاثة اشهر

وارتفع سعر العقود الآجلة تسليم شهر ايلول لخام برنت بنسبة 1.24٪ ووصل إلى 83.93 دولار للبرميل. وقبل ذلك بدقائق، تجاوز المؤشر ولأول مرة منذ 19 نيسان حدود الـ 84 دولارا للبرميل من هذه الماركة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر تشرين الاول بنسبة 1.11٪ ووصلت إلى 83.47 دولار للبرميل.أما العقود الآجلة تسليم شهر ايلول لخام غرب تكساس الوسيط فقد ارتفعت بنسبة 1.45٪ لتصل إلى 79.91 دولار للبرميل الواحد.يشار إلى أن الصين كانت قد وعدت يوم الاثنين الماضي، باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء، عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.