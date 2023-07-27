في بغداد.. انخفاض بأسعار صرف الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية انخفاضاً عصر اليوم الخميس.

وبلغ سعر شراء الدولار 152،000 لكل 100 دولار.

فيما بلغ سعر بيع الدولار 154.000 لكل 100 دولار.

وكان سعر شراء الدولار في بغداد بلغ صباح اليوم، 157,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 3000 دينار عن يوم أمس، فيما بلغ سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولار.