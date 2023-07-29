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المصرف العراقي للتجارة يقرر توسيع عملية التحويل المالي للتجار
اقتصاد
2023-07-29 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,029 مشاهدة
قرر المصرف العراقي للتجارة، السبت، توسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي للتجار على استيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك المركزي العراقي، مؤكداً أن هذا الأمر جاء انطلاقاً من توجهات رئاسة مجلس الوزراء.
وقال المصرف في بيان، "انطلاقاً من توجهات رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية، ولدعم عملية الاستيراد وفق الأطر القانونية والسياقات الصحيحة والسليمة بما يضمن سلامة عمليات التحويل المالي والتي تنعكس إيجاباً على التجار الأفراد وأصحاب المحال التجارية".
وأضاف البيان "قرر المصرف العراقي للتجارة TBI المبادرة بتوسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي وذلك بالسماح للفئات المذكورة أعلاه على استيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك المركزي العراقي 1320 دينارا لكل دولار واحد، على ان لا يتجاوز قيمة التحويل الخارجي لكل فرد تاجر للشهر الواحد (مائة الف دولار)".
ولفت المصرف الى أنه "سيكون العمل في هذا الامر ابتداءً في فروع المصرف في العاصمة بغداد وسيتم توسعة العمل في الفروع الاخرى خارج بغداد قريباً وحسب تعليمات المصرف العراقي للتجارة".
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