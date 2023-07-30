Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجيش السوداني يكشف عن "تطور جديد" يخص أوضاع البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قائمة بأكبر الدول المصدرة للنفط الخام والمشتقات النفطية.. العراق في المرتبة الرابعة

اقتصاد

2023-07-30 | 03:54
قائمة بأكبر الدول المصدرة للنفط الخام والمشتقات النفطية.. العراق في المرتبة الرابعة
1,837 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

تُظهر قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا استمرار تربُّع أميركا والسعودية وروسيا والعراق على عرش تصدير براميل الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي (2022)، وسط تحقيق إجمالي الصادرات ارتفاعًا بنسبة 5%.

وبحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ارتفع إجمالي صادرات العالم من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 73.48 مليون برميل يوميًا، مقابل 70.004 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

ونمت صادرات دول أوبك من النفط خلال العام الماضي إلى 25.84 مليون برميل يوميًا، مقابل 23.69 مليون برميل يوميًا في عام 2021، أي بارتفاع 9%.

كما ارتفع إجمالي صادرات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام الماضي إلى 25.93 مليون برميل يوميًا، مقابل 24.78 مليون برميل يوميًا في عام 2021، بنسبة ارتفاع 4.6% على أساس سنوي.

*قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للنفط للخام والمشتقات النفطية بنهاية 2022.

1- الولايات المتحدة
تصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 12.2%.

ووفقًا لبيانات أوبك، ارتفع إجمالي صادرات أميركا من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 9.57 مليون برميل يوميًا، مقابل 8.53 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وفي حالة الاعتماد على صادرات الخام فقط دون المشتقات، فإن الولايات المتحدة ستكون في المركز الرابع عالميًا بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط الخام بما يصل إلى 3.6 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.96 مليون برميل يوميًا، لتحلّ بعد السعودية وروسيا والعراق على الترتيب.

وارتفعت صادرات أميركا من المشتقات النفطية إلى 5.97 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 5.57 مليون برميل يوميًا في عام 2021، لتكون السبب الرئيس وراء تصدُّرها قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا في 2022.

2- السعودية
حلّت السعودية في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، مسجلة نسبة نمو سنوية وصلت إلى 16.7%.

وارتفع إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام والمشتقات إلى 8.83 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مقابل 7.57 مليون برميل يوميًا خلال العام السابق له.

وعند حساب النفط الخام فقط، تعدّ السعودية هي أكثر دول العالم تصديرًا للخام، بحجم وصل إلى 7.36 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 6.22 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وبلغت صادرات السعودية من المنتجات النفطية خلال العام الماضي نحو 1.46 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.34 مليون برميل يوميًا خلال 2021.

3- روسيا
في المركز الثالث، جاءت روسيا بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا في عام 2022، محققة نموًا سنويًا وصل إلى 2.3%.

وبلغ إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات خلال العام الماضي نحو 7.05 مليون برميل يوميًا، مقابل 6.89 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

بينما تعدّ موسكو ثانية أكثر دول العالم تصديرًا للنفط الخام بكمية وصلت إلى 4.78 مليون برميل يوميًا خلال 2022، مقابل 4.51 مليون برميل يوميًا عام 2021.

وعلى النقيض، تراجعت صادرات روسيا من المشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 2.27 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.38 مليون برميل يوميًا خلال 2021.

4- العراق
بنسبة نمو سنوية وصلت إلى 8%، جاء العراق في المركز الرابع بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي.

وصعد إجمالي صادرات العراق من الخام والمشتقات النفطية إلى 3.88 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مقابل 3.59 مليون برميل يوميًا خلال العام السابق له.

ويأتي العراق في المركز الثالث بعد السعودية وروسيا على أساس الكمية المصدَّرة من النفط الخام فقط، محققًا نحو 3.71 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مقابل 3.44 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وبلغت صادرات بغداد من المشتقات النفطية خلال العام الماضي نحو 172 ألف برميل يوميًا فقط، مقابل 158 ألف برميل يوميًا في عام 2021.

5- كندا
خامسًا، جاءت كندا في قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، بعد تحقيقها نسبة نمو سنوية بلغت 4%.

وسجل إجمالي صادرات كندا من الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي نحو 3.76 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.61 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وارتفعت صادرات كندا من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 3.35 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.18 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

بينما تراجعت صادرات البلاد من المشتقات النفطية إلى 414 ألف برميل يوميًا في 2022، مقابل 430 ألف برميل يوميًا خلال 2021.

6- الإمارات
جاءت الإمارات في المركز السادس بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، مسجلة نسبة ارتفاع سنوية 13.3%.

وارتفعت صادرات الإمارات من الخام والمشتقات النفطية إلى 3.62 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 3.19 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وبلغت صادرات البلاد من النفط الخام خلال العام الماضي نحو 2.71 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

كما ارتفعت صادرات الإمارات من المشتقات النفطية إلى 903 آلاف برميل يوميًا، مقابل 891 ألف برميل يوميًا في عام 2021.

7- الكويت
في الترتيب السابع، جاءت الكويت بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، لتحقّق نسبة نمو 10.5% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي صادرات الكويت من النفط الخام والمشتقات إلى 2.59 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 2.34 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وسجلت الكويت نموًا في صادرات النفط الخام خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.87 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.74 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وقفزت كذلك صادرات البلاد من المنتجات النفطية إلى 711 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 604 آلاف برميل يوميًا في عام 2021.

8- هولندا
رغم تسجيلها تراجعًا سنويًا بنسبة 3%، حلّت هولندا في المركز الثامن بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال 2022.

وتراجعت كمية صادرات هولندا من النفط خلال العام الماضي إلى 2.19 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.26 مليون برميل يوميًا في عام 2021، جميعها عبارة عن مشتقات نفطية فقط، إذ لم تصدّر الدولة أيّ كمية من الخام.

9- النرويج
سجلت النرويج تراجعًا في صادرات النفط خلال العام الماضي، لتحلّ في المركز التاسع بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا.

وانخفضت صادرات النرويج من الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 1.85 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.94 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وتراجعت صادرات النرويج من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 1.55 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.56 مليون برميل يوميًا خلال 2021.

وهبطت كذلك صادرات البلاد من المشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 295 ألف برميل يوميًا، مقابل 379 ألف برميل يوميًا في عام 2021.

10- البرازيل
أخيرًا، جاءت البرازيل في المركز العاشر بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، محققةً نسبة نمو سنوية بلغت 4%.

وارتفع إجمالي صادرات البرازيل من النفط الخام والمشتقات خلال العام الماضي إلى 1.59 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.53 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وبلغت كميات النفط الخام التي صدّرتها البرازيل خلال العام الماضي نحو 1.34 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.29 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

بينما سجلت صادرات البلاد من المشتقات النفطية خلال العام الماضي نحو 253 ألف برميل يوميًا، مقابل 246 ألف برميل يوميًا في عام 2021.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
Play
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
Play
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
Play
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
Play
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-29
Play
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Play
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Play
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
Play
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Play
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Morning Live
Play
Morning Live
حقوق الملكية الفكرية - الحلقة ٧١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-27
Play
حقوق الملكية الفكرية - الحلقة ٧١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
Play
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
Play
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
Play
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
Play
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
Play
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
Play
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-29
Play
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Play
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Play
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
Play
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Play
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Morning Live
Play
Morning Live
حقوق الملكية الفكرية - الحلقة ٧١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-27
Play
حقوق الملكية الفكرية - الحلقة ٧١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
Play
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
Play
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.