قائمة بأكبر الدول المصدرة للنفط الخام والمشتقات النفطية.. العراق في المرتبة الرابعة

وبحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ارتفع إجمالي صادرات العالم من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 73.48 مليون برميل يوميًا، مقابل 70.004 مليون برميل يوميًا في عام 2021.ونمت صادرات دول أوبك من النفط خلال العام الماضي إلى 25.84 مليون برميل يوميًا، مقابل 23.69 مليون برميل يوميًا في عام 2021، أي بارتفاع 9%.كما ارتفع إجمالي صادرات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام الماضي إلى 25.93 مليون برميل يوميًا، مقابل 24.78 مليون برميل يوميًا في عام 2021، بنسبة ارتفاع 4.6% على أساس سنوي.1- الولايات المتحدةتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 12.2%.ووفقًا لبيانات أوبك، ارتفع إجمالي صادرات أميركا من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 9.57 مليون برميل يوميًا، مقابل 8.53 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وفي حالة الاعتماد على صادرات الخام فقط دون المشتقات، فإن الولايات المتحدة ستكون في المركز الرابع عالميًا بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط الخام بما يصل إلى 3.6 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.96 مليون برميل يوميًا، لتحلّ بعد السعودية وروسيا والعراق على الترتيب.وارتفعت صادرات أميركا من المشتقات النفطية إلى 5.97 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 5.57 مليون برميل يوميًا في عام 2021، لتكون السبب الرئيس وراء تصدُّرها قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا في 2022.2- السعوديةحلّت السعودية في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، مسجلة نسبة نمو سنوية وصلت إلى 16.7%.وارتفع إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام والمشتقات إلى 8.83 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مقابل 7.57 مليون برميل يوميًا خلال العام السابق له.وعند حساب النفط الخام فقط، تعدّ السعودية هي أكثر دول العالم تصديرًا للخام، بحجم وصل إلى 7.36 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 6.22 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وبلغت صادرات السعودية من المنتجات النفطية خلال العام الماضي نحو 1.46 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.34 مليون برميل يوميًا خلال 2021.3- روسيافي المركز الثالث، جاءت روسيا بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا في عام 2022، محققة نموًا سنويًا وصل إلى 2.3%.وبلغ إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات خلال العام الماضي نحو 7.05 مليون برميل يوميًا، مقابل 6.89 مليون برميل يوميًا في عام 2021.بينما تعدّ موسكو ثانية أكثر دول العالم تصديرًا للنفط الخام بكمية وصلت إلى 4.78 مليون برميل يوميًا خلال 2022، مقابل 4.51 مليون برميل يوميًا عام 2021.وعلى النقيض، تراجعت صادرات روسيا من المشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 2.27 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.38 مليون برميل يوميًا خلال 2021.5- كنداخامسًا، جاءت كندا في قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، بعد تحقيقها نسبة نمو سنوية بلغت 4%.وسجل إجمالي صادرات كندا من الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي نحو 3.76 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.61 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وارتفعت صادرات كندا من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 3.35 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.18 مليون برميل يوميًا في عام 2021.بينما تراجعت صادرات البلاد من المشتقات النفطية إلى 414 ألف برميل يوميًا في 2022، مقابل 430 ألف برميل يوميًا خلال 2021.6- الإماراتجاءت الإمارات في المركز السادس بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، مسجلة نسبة ارتفاع سنوية 13.3%.وارتفعت صادرات الإمارات من الخام والمشتقات النفطية إلى 3.62 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 3.19 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وبلغت صادرات البلاد من النفط الخام خلال العام الماضي نحو 2.71 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2021.كما ارتفعت صادرات الإمارات من المشتقات النفطية إلى 903 آلاف برميل يوميًا، مقابل 891 ألف برميل يوميًا في عام 2021.7- الكويتفي الترتيب السابع، جاءت الكويت بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، لتحقّق نسبة نمو 10.5% على أساس سنوي.وارتفع إجمالي صادرات الكويت من النفط الخام والمشتقات إلى 2.59 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 2.34 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وسجلت الكويت نموًا في صادرات النفط الخام خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.87 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.74 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وقفزت كذلك صادرات البلاد من المنتجات النفطية إلى 711 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 604 آلاف برميل يوميًا في عام 2021.8- هولندارغم تسجيلها تراجعًا سنويًا بنسبة 3%، حلّت هولندا في المركز الثامن بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال 2022.وتراجعت كمية صادرات هولندا من النفط خلال العام الماضي إلى 2.19 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.26 مليون برميل يوميًا في عام 2021، جميعها عبارة عن مشتقات نفطية فقط، إذ لم تصدّر الدولة أيّ كمية من الخام.9- النرويجسجلت النرويج تراجعًا في صادرات النفط خلال العام الماضي، لتحلّ في المركز التاسع بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا.وانخفضت صادرات النرويج من الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 1.85 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.94 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وتراجعت صادرات النرويج من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 1.55 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.56 مليون برميل يوميًا خلال 2021.وهبطت كذلك صادرات البلاد من المشتقات النفطية خلال العام الماضي إلى 295 ألف برميل يوميًا، مقابل 379 ألف برميل يوميًا في عام 2021.10- البرازيلأخيرًا، جاءت البرازيل في المركز العاشر بقائمة أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، محققةً نسبة نمو سنوية بلغت 4%.وارتفع إجمالي صادرات البرازيل من النفط الخام والمشتقات خلال العام الماضي إلى 1.59 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.53 مليون برميل يوميًا في عام 2021.وبلغت كميات النفط الخام التي صدّرتها البرازيل خلال العام الماضي نحو 1.34 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.29 مليون برميل يوميًا في عام 2021.بينما سجلت صادرات البلاد من المشتقات النفطية خلال العام الماضي نحو 253 ألف برميل يوميًا، مقابل 246 ألف برميل يوميًا في عام 2021.