قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية ترتفع.. اقتصادي يكشف ذلك بالأرقام

السومرية نيوز – اقتصاد



ارتفعت قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية لتبلغ في شهر مايو/أيار 2023 126.6 ترليون دينار عراقي، وذلك بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.



وقال العبيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية ارتفعت لتبلغ في شهر مايو 2023 126.6 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 28% وبارتفاع شهري بلغ 2.78% واحتلت ودائع القطاع الخاص النسبة الاكبر من الودائع وبقيمة بلغت 53.2 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 18.2% وبتراجع شهري بلغت نسبته 0.7% اما ودائع الحكومة المركزية فبلغت 43.99 ترليون دينار بارتفاع سنوي بلغ 51.33% وبارتفاع شهري بلغ 9.94%".



وأضاف، ان "الودائع الجارية احتلت النسبة الاعظم من طبيعة الودائع بنسبة استحواذ بلغت 78.8% لتبلغ قيمتها 99.78 ترليون دينار من مجمل الودائع وبنسبة نمو سنوية بلغت 42% ونسبة نمو شهرية بلغت 3.39% ثم ودائع التوفير التي مثلت 13.1% من مجمل الودائع وبقيمة بلغت 16.6 ترليون دينار عراقي وبنسبة نمو سنوية بلغت 4% ونسبة نمو شهرية بلغت 0.6% ولم تستحوذ الودائع الثابتة سوى على 8% من مجمل الودائع".