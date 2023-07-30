قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية ترتفع.. اقتصادي يكشف ذلك بالأرقام

ارتفعت قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية لتبلغ في شهر مايو 2023 126.6 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 28% وبارتفاع شهري بلغ 2.78% واحتلت ودائع القطاع الخاص النسبة الاكبر من الودائع وبقيمة بلغت 53.2 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 18.2% وبتراجع… pic.twitter.com/sCjszDvaxu
— Manar Alobaidy (@Manar_iraqi) July 30, 2023
ارتفعت قيمة الودائع الكلية في البنوك التجارية العراقية لتبلغ في شهر مايو 2023 126.6 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 28% وبارتفاع شهري بلغ 2.78% واحتلت ودائع القطاع الخاص النسبة الاكبر من الودائع وبقيمة بلغت 53.2 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 18.2% وبتراجع… pic.twitter.com/sCjszDvaxu