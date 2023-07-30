العراقيون أنفقوا 3.4 مليارات دولار في إيران بـ2022!.. سبب آخر لارتفاع سعر الدولار

السومرية نيوز – اقتصاد



اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد 30 تموز/يوليو 2023، ان السياحة مصدر آخر لارتفاع سعر الدولار الموازي، فيما بين ان السياح العراقيين أنفقوا 3.410 مليارات دولار في إيران خلال العام الماضي 2022.







وأضاف انه "وبسبب العقوبات الامريكية التي لا تسمح للمسافرين العراقيين الى إيران بتحويل الدينار الى الدولار بالسعر الرسمي يضطر العراقيون الى طلب او شراء الدولار وهو طلب حقيقي وليس لأغراض المضاربة بالسعر الموازي فتتسع الفجوة بينه وبين السعر الرسمي". وذكر المرسومي في تدوينة بعنوان "السياحة مصدر آخر لارتفاع سعر الدولار الموازي"، تابعتها السومرية نيوز، ان "العراقيين شكلوا نسبة 55% من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2022، مبينا ان "السياح الأجانب أنفقوا 6.2 مليارات دولار في إيران عام 2022، أما السياح العراقيين أنفقوا 3.410 مليارات دولار عام 2022".وأضاف انه "وبسبب العقوبات الامريكية التي لا تسمح للمسافرين العراقيين الى إيران بتحويل الدينار الى الدولار بالسعر الرسمي يضطر العراقيون الى طلب او شراء الدولار وهو طلب حقيقي وليس لأغراض المضاربة بالسعر الموازي فتتسع الفجوة بينه وبين السعر الرسمي".

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية، إلا أن السعر الموازي شهد، صعوداً قوياً في الأسواق العراقية خلال الأيام الماضية، حيث وصلت الى 157 ألف دينار لكل مئة دولار.



ويأتي ذلك عقب فرض الولايات المتحدة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، في حملة على تعاملات إيران بالدولار.



وتحرك البرلمان العراقي لمعالجة الازمة واستضافت اللجنة المالية، محافظ البنك المركزي على العلاق، للبحث ايضاً في إجراءات البنك لاستقرار أسعار العملة.



وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).