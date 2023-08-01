أسعار المعدن الأصفر تتراجع مع ارتفاع الدولار عالمياً

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأونصة.وأغلقت أسعار الذهب في يوليو على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.