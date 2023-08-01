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"غموض" وتساؤلات عن النفط الأسود.. تعرف على سر ارتباطه بصفقات العراق الأخيرة

اقتصاد

2023-08-01 | 03:00
&quot;غموض&quot; وتساؤلات عن النفط الأسود.. تعرف على سر ارتباطه بصفقات العراق الأخيرة
2,040 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

ما هو النفط الأسود؟.. سؤال بدأ يتردد في الآونة الأخيرة على منصات التواصل والمواقع البحثية سعيًا للوصول إلى إجابة دقيقة عنه تُظهر الاختلاف بينه وبين النفط الخام أو المشتقات النفطية الأخرى.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف دقيق للنفط الأسود، فإن المصطلح عادةً ما يُستَعمَل في بعض الدول محليًا -العراق مثالًا-، دون أن يشقّ طريقه إلى المعاجم والكتب العلمية.

الاجابة على سؤال: (ما هو النفط الأسود؟)، إذ اتضح لنا أن العراق يكاد يكون البلد الوحيد الذي يستعمل المصطلح، ويُنشر بكثرة في الإعلام المحلي، والعربي أيضًا.

*صفقات النفط الأسود
ذاع صيت النفط الأسود خلال الأيام الأخيرة في أعقاب صفقة المقايضة التي عقدها العراق مع إيران، والتي بموجبها ستحصل طهران على الوقود العراقي مقابل تسوية مديونيات بغداد من الغاز والكهرباء الإيرانية.

ووفقًا للاتفاق، ستجري مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود، إذ تمّ التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أيامًا عدّة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين.

ويأتي الاتفاق في إطار مساعي الحكومة العراقية لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرار تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيُسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية.

وخلال العامين الماضيين، ذُكر النفط الأسود ضمن اتفاق العراق ولبنان، والذي وقّعه العراق، في يوليو/تموز 2021، ومُدِّد، ويتضمن مدّ بيروت بمليون طن من النفط الأسود، على أن يوفر لبنان بما يعادل قيمة الصفقة احتياجات بغداد من الخدمات والسلع المتوفرة في بيروت، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

كما ان التفاصيل التي جاء فيها ذكر لفظ "النفط الأسود"، تختلف عن النفط الخام، إذ عادةً ما يشار إليه إلى بوصفه مادة مختلفة عن الخام، وهو ما اتضح من صفقة المقايضة مع إيران، إذ ستُزَوَّد طهران بـ"نفط أسود"، ونفط خام عراقي، وكذلك الحال مع لبنان، والذي جرى تجديد عقده مع العراق، وزيادة الكميات لتصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا من النفط الأسود، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويًا.

وتُظهر المعالجات للإجابة على سؤال (ما هو النفط الأسود؟) أن المقصود به زيت الوقود عالي الكبريت، والذي عادةً ما يستعمَل وقودًا في محطات الكهرباء.

ولهذا الغرض كانت الحكومة اللبنانية تُجري مناقصات شبة شهرية لاستبدال النفط الأسود العراقي -زيت الوقود عالي الكبريت- بمشتقات أخرى من الوقود، من بينها زيت الوقود الثقيل فئة "ب"، والديزل الأحمر، وهي المشتقات النفطية المتوافقة مع محطات الكهرباء لديها.

ويعدّ الديزل الأحمر نوعًا رديئًا من الديزل يُستعمَل في محطات الكهرباء وبعض المعدّات في المزارع والمناجم، وتمنع العديد من الدول استعماله في السيارات والشاحنات على الطرق العامة.

*الفرق بين النفط الخام والنفط الأسود
يعدّ النفط الأسود (زيت الوقود عالي الكبريت) أحد المشتقات النفطية كالديزل والبنزين يستعمَل في توليد الكهرباء.
ولا يعدّ لفظ "النفط الأسود" بديلًا لـ"النفط الخام"، بل إنه أحد مشتقاته، وأحيانًا كان يُطلق على النفط الخام "الزيت الأسود"، عندما يراد التمييز بينه وبين الزيوت الأخرى، خاصة الوقود الحيوي.

أمّا النفط الخام، فهو النفط بحالته الطبيعية عندما يُستخرج قبل تكريره، وحسب أكثر النظريات شيوعًا، يعدّ النفط مادة عضوية أساسها نباتات بكتيرية غمرتها المياه والتربة، وتعرضت لضغط وحرارة عاليين على مدار ملايين السنين، حتى تحولَّت إلى نفط.

وكان الخبير الاقتصادي أنس الحجي، قد أكد أن للنفط الخام أنواعًا كثيرة قد تصل إلى أكثر من 160 نوعًا. وأضاف الحجي أن أهم الاختلافات بين أنواع النفط الخام هو مقدار لزوجة هذا النفط وكثافته، فكلّما كان كثيفًا ولزجًا كان ثقيلًا، وكلما كان أشبه بالماء مائعًا يُعدّ خفيفًا.
 
منصة الطاقة المتخصصة

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